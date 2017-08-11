رئيس الوزراء يوجه برعاية مصابي حادث تصادم قطارين بالإسكندريةذ

كتب- محمد غايات:

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه المهندس هشام عرفات وزير النقل بمتابعة حادث تصادم القطارين في الإسكندرية وإفادته بتداعيات الحادث.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء وجه غرفة عمليات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بمتابعة الحادث وتطوراته أول بأول.

كما وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة وفتح جميع المستشفيات أمام المصابين والضحايا.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار "٥٧١ بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.