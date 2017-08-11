مصدر طبي: 92 شخصًا بين قتيل ومصاب جراء تصادم قطارين بالإسكندرية

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر طبي هبيئة الإسعاف، إن 92 شخصًا بين قتيل ومصاب جراء تصادم قطارين بالإسكندرية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، إن عدد الوفيات مرشح للزيادة نظرًا لوجود عدد كبير من المصابين في حالة خطرة.

وأوضح المصدر أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابيين والضحايا.

كانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أنه في الساعة الثانية وربع ظهرًا، اصطدم قطار "١٣ اكسبريس القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار "٥٧١ بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

وتوجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلى موقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، لمعاينة آثاره.

وقالت الهيئة، إنه التصادم أسفر عن سقوط جرار قطار ١٣ وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، وإصابة عدد من الركاب. مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتان والجرار من على السكة.