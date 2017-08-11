آخرهم «الأسطورة».. مشاهير في غرفة الولادة مع زوجاتهم

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حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره أسعد لحظاته وهو في الطريق لاستقبال مولودته الجديدة " كنز" خلال الساعات المقبلة، حيث قام بنشر العديد من مقاطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" برفقة زوجته، حيث أكد أنهما في الطريق لاستقبال مولودتهما الجديدة "كنز".

ونشر "رمضان"، مقطع فيديو آخر وهو يرتدي الملابس الخاصة بغرفة العمليات، استعدادًا لمشاركه زوجته لحظات خروج نجلتهما للحياة.

الجدير بالذكر أن "رمضان" ليس الأول، فعدد كبير من المشاهير شاركوا زوجاتهم تلك اللحظات داخل غرف العناية وشهدوا لحظات ولادة أبنائهم، ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالى.

بهاء سلطان

كان من ضمن هؤلاء المشاهير المطرب بهاء سلطان، الذي حرص على مشاركة زوجته لحظة الولادة وقام بحملهما فور قدومهما والتقط الصور معهما.

ورزق "سلطان" بتوأم أطلق عليهما "كاندي وكادي".

كريم محمود عبد العزيز

بينما الفنان محمد محمود عبد العزيز، فقام بنشر صورة شقيقه كريم محمود عبد العزيز، وهو داخل غرفة العمليات يستعد لكي يولد زوجته بنفسه وبرفقة الأطباء، وعلق على الصورة قائلاً: "كريم و هو داخل يولد مراته.. والحمد لله بقيت عم للمرة الثانية".

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شريف رمزي

الفنان الشاب شريف رمزي، حرص هو الأخر عل حضور ولادة ابنته الثانية من زوجته الممثلة ريهام أيمن، وقام بنشر صورة تجمعهما ظهرت فيها "ريهام" بملابس العمليات قبل الولادة ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور الذين أكدوا أن ريهام تبدو جميلة في كل حالاتها.

الجدير بالذكر أن الثنائي ريهام وشريف أطلقا اسم "ليليا"، على طفلتهما الثانية، بعد أن رزقا من قبل بطفل أطلقا عليه اسم "رمزي".

أحمد زاهر

حرص الفنان أحمد زاهر على أن يتواجد داخل غرفة العمليات أثناء ولادة زوجته السيدة "هدى"، لطفلتهما الرابعة، حيث قام بنشر صورة تجمعه بزوجته قبل ولادتها، وطلب من جمهوره الدعاء لزوجته ومولودته.

كريم فهمي

تواجد أيضًا الفنان كريم فهمي، مع زوجته "دانية"، في غرفة المستشفى، بعد إنجابها مولودتهما الثانية "ناعومي".

وقام "كريم" بنشر صورة لباب الغرفة المحجوزة فيها زوجته بعد ولادتها، وعلق قائلاً: "عائلتنا كبرت وأصبحت أجمل، أتمنى أن أكون الأب الذي تفتخري به أنتِ وأختك كاميليا".