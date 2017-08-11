أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أزمة في الجبلاية بسبب حكام نهائي الكأس

Google+ Print
أزمة في الجبلاية بسبب حكام نهائي الكأس أزمة في الجبلاية بسبب حكام نهائي الكأس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، اليوم الجمعة، أن هناك أزمة في استقدام حكام أجانب للقاء الأهلي والمصري في نهائي كأس .

قال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن هناك معسكرًا لحكام النخبة في أوروبا سينطلق غدًا وبالتالي فإنه من الصعب استقدام أحد حكام أوروبا المتميزين لإدارة المباراة.

شاهد أيضا

وأفاد بأنه يرفض أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام الحكام خاصة أن الأهلي هو من طلب حكامًا أجانب وبالتالي عليه أن يتحمل التكلفة لأن اتحاد الكرة المسئول عن التنظيم كان سيكلف حكامًا مصريين بإدارة اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك