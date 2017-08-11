أزمة في الجبلاية بسبب حكام نهائي الكأس

التحرير

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كشف عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، اليوم الجمعة، أن هناك أزمة في استقدام حكام أجانب للقاء الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر.

قال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن هناك معسكرًا لحكام النخبة في أوروبا سينطلق غدًا وبالتالي فإنه من الصعب استقدام أحد حكام أوروبا المتميزين لإدارة المباراة.

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وأفاد بأنه يرفض أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام الحكام خاصة أن الأهلي هو من طلب حكامًا أجانب وبالتالي عليه أن يتحمل التكلفة لأن اتحاد الكرة المسئول عن التنظيم كان سيكلف حكامًا مصريين بإدارة اللقاء.