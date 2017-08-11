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رئيس جنوب السودان يطلق سراح 30 سجينا سياسيا

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مصراوي Masrawy

رئيس جنوب السودان يطلق سراح 30 سجينا سياسيا

03:02 م الجمعة 11 أغسطس 2017

رئيس جنوب السودان يطلق سراح 30 سجينا سياسيا

رئيس جنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

ذكر المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان أتيني ويك أتيني، اليوم الجمعة، أن الرئيس سلفا كير أطلق سراح 30 سجينا سياسيا، بعد أشهر من الضغط من قبل نشطاء حقوقيين.

وأضاف المتحدث أنه تم إطلاق سراح السجناء الذين كانوا محتجزين بدون محاكمة والكثير منهم منذ عدة سنوات أمس الخميس، في إطار عفو رئاسي، بهدف "تعزيز الحوار الوطني" في الدولة المضطربة شرق إفريقيا.

وأضاف أتيني أنه من بين المعتقلين الذين أطلق سراحهم، جيمس قديت داك وهو متحدث سابق باسم زعيم المتمردين ريك مشار، أكبر منافس سياسي للرئيس.

وكان قد تم منح العفو، بعد أن حثت مختلف الجماعات الحقوقية مرارا كير على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الامن والجيش بزعامة كير أجرت عمليات اعتقال تعسفية واحتجاز لفترة طويلة لمن يعتقد أنهم من المعارضين الحكوميين.

وأضافت الجماعة الحقوقية أن المعتقلين خضعوا للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة.

ويشهد جنوب السودان صراعا عسكريا منذ أن تصاعد خلاف بين كير ومشار في ديسمبر 2013 .

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة إن عشرات الالاف قتلوا وشرد 5ر3 مليون آخرين، في ثالث أكبر أزمة لاجئين في العالم الان بعد سورية وأفغانستان.ش

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