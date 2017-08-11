أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي قرية نواي بالمنيا يشيعون جثمان شهيد سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي قرية نواي بالمنيا يشيعون جثمان شهيد سيناء

03:09 م الجمعة 11 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    0353a2cd63.jpg

  • عرض 3 صورة

    25c9a2c12f.jpg

  • عرض 3 صورة

    306e9e5d36.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد يدلي بصوته في تغيير لائحة النظام الأساسي للنادي المصري

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد يدلي بصوته في تغيير لائحة النظام الأساسي للنادي

المنيا - ريمون الراوي:

شيع المئات من أهالي محافظة المنيا، بعد صلاة الجمعة، في جنازة عسكرية، جثمان الشهيد ملازم أول أحمد صابر العواض، بمسقط رأسه بقرية نواي مركز ملوي، والذي استُشهد في منطقة شمال سيناء.

خرجت الجنازة من مسجد العمدة الكبير بنواى، بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام محافظة المنيا، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة، وإبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأعرب السكرتير العام، عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تُثني من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة، واصفًا الإرهاب بأنه لا دين ولا مكان له بين المصريين، معربًا عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة على هزيمة الإرهاب الأسود.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السجن المشدد لـ33 إخوانيا وبراءة 22 آخرين في قضايا عنف بالمنيا

    أخبار

  • حبس 4 متهمين بينهم سيدة في قتل مجند بالمنيا

    أخبار

  • إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا

    أخبار

  • تعطل حركة السكك الحديدية في المنيا بسبب انحراف قطار عن مساره

    أخبار

إعلان

313ca159be.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة