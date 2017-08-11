بالصور.. أهالي قرية نواي بالمنيا يشيعون جثمان شهيد سيناء

المنيا - ريمون الراوي:

شيع المئات من أهالي محافظة المنيا، بعد صلاة الجمعة، في جنازة عسكرية، جثمان الشهيد ملازم أول أحمد صابر العواض، بمسقط رأسه بقرية نواي مركز ملوي، والذي استُشهد في منطقة شمال سيناء.

خرجت الجنازة من مسجد العمدة الكبير بنواى، بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام محافظة المنيا، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة، وإبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأعرب السكرتير العام، عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تُثني من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة، واصفًا الإرهاب بأنه لا دين ولا مكان له بين المصريين، معربًا عن ثقته في قدرة قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة على هزيمة الإرهاب الأسود.