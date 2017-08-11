أمين عام اتحاد السعادة يجتمع بالقبائل العربية لإقامة احتفالية بأعياد أكتوبر

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أكد الشيخ عبد الله النيادي أمين عام اتحاد السعادة العالمي ورئيس خيمة التواصل، أنه جاء من الإمارات إلى مصر من أجل التنسيق لإقامة احتفالية تكريم للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات أعياد أكتوبر وبحضور رئيس دولة الإمارات وخادم الحرمين الشرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع لأمين اتحاد السعادة وبرفقته اثنين من سفراء السعادة للاتحاد من دولة الإمارات مع شيوخ القبائل العربية بمحافظات القناة وشمال وجنوب سيناء وبحضور عدد من أبطال حرب أكتوبر اليوم الجمعة بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف "النيادي" أن الاحتفال يأتي من خلال مبادئ الاتحاد التي تنشر الوفاء والاعتراف بالجميل، ومن هنا جاءت فكرة تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الاحتفالية ستشمل قوافل للقبائل العربية ستتحرك من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بهداياهم وسجلات الوفاء والسعادة من أجل تكريم وإسعاد القوات المسلحة وعلى رأسها القائد عبد الفتاح السيسي.

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وطلب أمين عام اتحاد السعادة العالمي أبناء القبائل العربية بأن يقفوا صفًا واحدًا ليحملوا رسالة وفاء إلى أهل السعادة، قائلًا: إن "عدونا واحد ويتمنى أن يفرقنا ويرى الفوضى بيننا، وأن يشاهدنا بلا رؤوس، ولكن رؤوسنا موجودة ونفتخر بهم متمثلين في القيادات العربية كخادم الحرمين الشرفين والشيخ خليفة بن زايد وعبد الفتاح السيسي وكل من وقف صفًا واحدًا ضد الإرهاب".

ولفت إلى أنه جاء برسائل تثلج صدور الجميع من أجل مساندة القيادات في البناء والتعمير لتتقدم بلدنا ومنطقتنا العربية وننشر قيم القبائل العربية بين شعوب العالم.

واختتم "النيادي" بالقول: إن "تلك القيادات قدمت الكثير من أجل الشعوب العربية.. فماذا قدمنا لهم؟.. فالتكريم أقل شئ يُقدم.