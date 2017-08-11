أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أمين عام اتحاد السعادة يجتمع بالقبائل العربية لإقامة احتفالية بأعياد أكتوبر

Google+ Print
أمين عام اتحاد السعادة يجتمع بالقبائل العربية لإقامة احتفالية بأعياد أكتوبر أمين عام اتحاد السعادة يجتمع بالقبائل العربية لإقامة احتفالية بأعياد أكتوبر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الشيخ عبد الله النيادي أمين عام اتحاد السعادة العالمي ورئيس خيمة التواصل، أنه جاء من الإمارات إلى من أجل التنسيق لإقامة احتفالية تكريم للرئيس عبد الفتاح خلال احتفالات أعياد أكتوبر وبحضور رئيس دولة الإمارات وخادم الحرمين الشرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع لأمين اتحاد السعادة وبرفقته اثنين من سفراء السعادة للاتحاد من دولة الإمارات مع شيوخ القبائل العربية بمحافظات القناة وشمال وجنوب سيناء وبحضور عدد من أبطال حرب أكتوبر اليوم الجمعة بمحافظة الإسماعيلية.

أمين اتحاد السعادة

وأضاف "النيادي" أن الاحتفال يأتي من خلال مبادئ الاتحاد التي تنشر الوفاء والاعتراف بالجميل، ومن هنا جاءت فكرة تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الاحتفالية ستشمل قوافل للقبائل العربية ستتحرك من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بهداياهم وسجلات الوفاء والسعادة من أجل تكريم وإسعاد القوات المسلحة وعلى رأسها القائد عبد الفتاح السيسي.

شاهد أيضا

وطلب أمين عام اتحاد السعادة العالمي أبناء القبائل العربية بأن يقفوا صفًا واحدًا ليحملوا رسالة وفاء إلى أهل السعادة، قائلًا: إن "عدونا واحد ويتمنى أن يفرقنا ويرى الفوضى بيننا، وأن يشاهدنا بلا رؤوس، ولكن رؤوسنا موجودة ونفتخر بهم متمثلين في القيادات العربية كخادم الحرمين الشرفين والشيخ خليفة بن زايد وعبد الفتاح السيسي وكل من وقف صفًا واحدًا ضد الإرهاب".

أمين اتحاد السعادة1

ولفت إلى أنه جاء برسائل تثلج صدور الجميع من أجل مساندة القيادات في البناء والتعمير لتتقدم بلدنا ومنطقتنا العربية وننشر قيم القبائل العربية بين شعوب العالم. 

واختتم "النيادي" بالقول: إن "تلك القيادات قدمت الكثير من أجل الشعوب العربية.. فماذا قدمنا لهم؟.. فالتكريم أقل شئ يُقدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك