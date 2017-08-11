السيطرة على حريق شب بمحطة محولات الجمالية بالدقهلية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب بمحطة محولات الكهرباء الموجودة بمدينة الجمالية والتي تمد 6 مراكز بالقرى التابعة لها بالتيار الكهربائي دون خسائر في الأرواح.

وتواصلت عملية السيطرة على الحريق لساعة كاملة قبل السيطرة على ألسنة النيران التي شبت بمنطقة مفتاح التغذية جهد 66 لمنع انتشار النيران إلى باقي المحطة، وتجرى محاولات فنية الآن لإعادة التيار الكهربائي إلى المدن والقرى التي انقطع عنها.

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وكان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الجمالية بورود بلاغ بتصاعد ألسنة الدخان من محطة محولات الجمالية الموجودة بمنطقة الزمالك بالمدينة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء وقوة من مركز شرطة الجمالية والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مجلس ومدينة الجمالية، لمتابعة عمليات الإطفاء.

وتحرر المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث.