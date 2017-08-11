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المنيا تودع شهيد سيناء في جنازة مهيبة

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المنيا تودع شهيد سيناء في جنازة مهيبة المنيا تودع شهيد سيناء في جنازة مهيبة

التحرير

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شيَّع أهالي قرية نواي التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، جثمان ملازم أول أحمد صابر العواض، الذي استشهد جراء عملية إرهابية بشمال سيناء.

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أدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد العمدة الكبير، بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة، والعقيد أكرم علي، المستشار العسكري للمحافظة، وإبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة أن هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من إرادة القوات المسلحة والشعب المصري في مواجهة الإرهاب الأسود، مشددا على أن الإرهاب "لا دين له ولا مكان له بين المصريين".

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