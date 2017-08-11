فرج عامر يطالب بعرقلة وصول إسرائيل لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن

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طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جميع دول العالم خاصة الدول العربية والإسلامية والإفريقية، بسرعة التحرك لعرقلة وصول إسرائيل لشغل منصب غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى دورته المقبلة عام 2018.

وأكد أن دولة الكيان الصهيونى تسعى للحصول على هذا المقعد فى المجلس الأممى من أجل تمرير سياساتها الإرهابية والعنصرية والعدوانية داخل المنظمة الدولية، مطالبا جميع دول العالم بعدم التصويت لدولة الاحتلال الصهيونى.

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وقال فى بيان له اليوم، إنه عار على العالم كله أن يترك دولة الاحتلال الصهيونى مجرد الحديث عن هذا المقعد الأممى، مطالبًا بضرورة التحرك السريع والعاجل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى لتكوين رأى عام عالمى يرفض وبشدة حصول إسرائيل على هذا المقعد غير الدائم بمجلس الأمن.

وتابع: «علي جميع دول العالم رفض ترشح دولة الاحتلال الصهيونى للحصول على هذا المقعد، خاصة أن العالم كله يعرف وبالصوت والصورة العمليات الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ولعل قيامها بغلق أبواب المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه هو جريمة من الجرائم الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها إسرائيل حتى فيما يتعلق بالعقائد والمشاعر الدينية».