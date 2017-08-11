أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فرج عامر يطالب بعرقلة وصول إسرائيل لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن

Google+ Print
فرج عامر يطالب بعرقلة وصول إسرائيل لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن فرج عامر يطالب بعرقلة وصول إسرائيل لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جميع دول العالم خاصة الدول العربية والإسلامية والإفريقية، بسرعة التحرك لعرقلة وصول إسرائيل لشغل منصب غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى دورته المقبلة عام 2018.

وأكد أن دولة الكيان الصهيونى تسعى للحصول على هذا المقعد فى المجلس الأممى من أجل تمرير سياساتها الإرهابية والعنصرية والعدوانية داخل المنظمة الدولية، مطالبا جميع دول العالم بعدم التصويت لدولة الاحتلال الصهيونى.

شاهد أيضا

وقال فى بيان له اليوم، إنه عار على العالم كله أن يترك دولة الاحتلال الصهيونى مجرد الحديث عن هذا المقعد الأممى، مطالبًا بضرورة التحرك السريع والعاجل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى لتكوين رأى عام عالمى يرفض وبشدة حصول إسرائيل على هذا المقعد غير الدائم بمجلس الأمن.

وتابع: «علي جميع دول العالم رفض ترشح دولة الاحتلال الصهيونى للحصول على هذا المقعد، خاصة أن العالم كله يعرف وبالصوت والصورة العمليات الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ولعل قيامها بغلق أبواب المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه هو جريمة من الجرائم الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها إسرائيل حتى فيما يتعلق بالعقائد والمشاعر الدينية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي