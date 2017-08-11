«الإسكان» تكشف خطة تعويض أهالي مثلث ماسبيرو (فيديو)

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قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضاري والعشوائيات، إن كل أسرة بمثلث ماسبيرو تختار المناسب لها من حيث البقاء بالمنطقة أو الخروج منها، موضحا أن هناك 800 أسرة اختاروا البقاء.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح أون "الموضوع ليس إخلاء المنطقة فقط ولكنه تطوير، فمن يرغب بالبقاء سنخصص له وحدات سكنية على أعلى مستوى"، موضحا أن 6 أسر بالأمس تسلموا شيكات التعويض".

وتابع "هناك 500 أسرة قاموا بتعديل الرغبات من البقاء بالمنطقة إلى الذهاب لمناطق أخرى"، موضحا أنه سيكون هناك منازل إيجار مؤقت للأهالي لحين الانتهاء من التطوير والعودة لمنازلهم".

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واستكمل "الدولة لا تملك شيئا في مثلث ماسبيرو، وجميع الملاك أصحاب مؤسسات وشركات، وسيتم استقطاع 40% من الأراضي لبناء منازل للأهالي وسيكون هناك استخدامات تجارية وسكنية وسياحية وترفيهية".