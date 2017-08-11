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«التموين»: كيلو اللحم بـ85 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

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«التموين»: كيلو اللحم بـ85 جنيها في عيد الأضحى (فيديو) «التموين»: كيلو اللحم بـ85 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة ، إن الوزارة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بكميات كبيرة من اللحوم السودانية بسعر الكيلو 85 جنيهًا فقط في المجمعات الاستهلاكية بفارق سعر كبير عن الأسواق الحرة.

وأضاف متحدث التموين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف": "هناك اتفاق بين الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها".

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وتابع: " المصرية تعمل على إتاحة السلع في الأسواق من خلال الاستيراد أو التعامل مع السوق المحلي"، موضحًا أن  لديها عرض كبير جدًا من السودان لتصدير اللحوم متبقى منها 77 ألف رأس ماشية ستصل خلال أيام للأراضي المصرية.


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التحرير

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