برلمانية عن تخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا: عنف ضد المرأة

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استنكرت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، مقترح قانون تخفيض سن الزواج للفتاة، مؤكدة أنه نوع من العنف ضد المرأة، وأن سن 21 سنة يكون مناسبًا جدًا للزواج بالنسبة للفتاة.

وأضافت النائبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، :"هذا المقترح يمثل خطورة على صحة الفتاة النفسية والجسمانية"، موضحة أن الطفلة التى تبلغ 16 عامًا لا تستطيع أن تتحمل أعباء الزواج وبالتالي لا تستطيع تنشئة طفل سوي.

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وتابعت: "يجب تغيير فكر المجتمع بالكامل وذلك من خلال إعداد الأم جيدًا لكي تكون قادرة على إنشاء مجتمع سوي".