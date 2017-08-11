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استجابة لـ«التحرير».. محافظ كفرالشيخ يوفر شقة لأسرة «الطريق العام»

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استجابة لـ«التحرير».. محافظ كفرالشيخ يوفر شقة لأسرة «الطريق العام» استجابة لـ«التحرير».. محافظ كفرالشيخ يوفر شقة لأسرة «الطريق العام»

التحرير

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​وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، المهندس أشرف هيكل، رئيس مركز بيلا، بتوفير شقة سكنية لأسرة الحاج محمد شوقي التي تقيم في الشارع منذ 3 أشهر.

وقال "نصر"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن المحافظة تعمل على مساعدة الحالات الإنسانية بشكل فوري دون انتظار نتيجة البحث الاجتماعي.

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محافظ كفر الشيخ دعا - عبر "التحرير" جميع الحالات المشابهة إلى حضور اللقاء الأسبوعي الذي يعقد يوم السبت بديوان المحافظة.

يُشار إلى أن "التحرير" نشرت تقريرا مصورا عن حالة تلك الأسرة الأربعاء الماضي تحت عنوان «أسرة بلا مأوى في شوارع كفر الشيخ منذ شهرين ونصف». 

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التحرير

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