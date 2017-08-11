بالصور.. محافظ بورسعيد يدلي بصوته في تغيير لائحة النظام الأساسي للنادي المصري
بالصور.. محافظ بورسعيد يدلي بصوته في تغيير لائحة النظام الأساسي للنادي المصري
02:47 م الجمعة 11 أغسطس 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بصوته في التصويت على تغيير لائحة النظام الأساسي للنادي المصري البورسعيدي، بمقر النادي الرئيسي في المدرج البحري للاستاد.
واستقبل "الغضبان" فور وصوله لمقر النادي أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وفي مقدمتهم سمير حلبية، رئيس المجلس، وتبادل الحديث مع عدد من قدامى النادي حول مستقبل النادي والفريق بالمرحلة المقبلة.
وقسمت اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت والمكونة من المستشار محمد نور الدين ومعه المستشار هشام الحديدي، والمستشار محمد حجازي، اللجان، إلى لجنة خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالسيدات.
وشهدت عملية التصويت إقبالاً ملحوظاً، وتوافد الكثير من الأعضاء للتصويت منذ الدقائق الأولى لبدء عملية الاقتراع.
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