كوتينيو يقدم طلبًا للرحيل عن ليفربول

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قدّم البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادي ليفربول الإنجليزي، طلبًا بالرحيل عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود مفاوضات جادة من فريق برشلونة الأسباني، وذلك حسبما أفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الجمعة.

وجاء طلب كوتينيو ردًا على البيان الذي أصدرته اليوم الجمعة، مجموعة «فينواي سبورتس جروب» الأميركية التي تملك نادي ليفربول، أكدت فيه دعمها الكامل لمدرب الفريق، الألماني يورجن كلوب الذي أعرب عن رغبته في الإبقاء على نجمه.

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وأكدت المجموعة: "نود أن نكون واضحين في ما يتعلق بموقفنا تجاه احتمال انتقال فيليب كوتينيو، القرار النهائي للنادي هو أنه لن يأخذ بعين الاعتبار أي عرض لفيليب وسيبقى دائمًا لاعبًا لفريق ليفربول عندما ستنتهي فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس الحالي.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس، إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا لم يستجب للبيان وطلب الرحيل عن الفريق من أجل تحقيق حلمه باللعب للفريق الكتالوني.