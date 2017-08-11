موراتا: الضغوطات كبيرة في تشيلسي وسأواصل تشجيع ريال مدريد (حوار)

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لا يوجد شك في معاناة اللاعب الإسباني ألفارو موراتا من ضغوطات كبيرة في تشيلسي بعد إنتقاله إلى الفريق اللندني مقابل أكثر من 70 مليون إسترليني، وخاصة بعد إهداره ركلة ترجيح في لقاء الدرع الخيرية أمام أرسنال الأسبوع الماضي في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق.

وبدورها أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارًا مع المهاجم الإسباني نستعرضه في السطور التالية كالأتي:

- هل امتلكت الوقت الكافي للتأقلم مع تشيلسي؟

"نعم، لقد كان الصيف غريبًا وطويلًا للغاية وكان لزامًا علي إتخاذ بعض القرارات، لذا لم أكن في حالة ذهنية جيدة ولم أتدرب بشكل جيد، وفي اليوم الذي وقعت فيه مع تشيلسي، احتجت للسفر مسافة طويلة حول العالم من لوس أنجلوس إلى سنغافورة ومنها إلى لندن، لذا كان الأمر صعبًا للغاية، والأن يتوجب علي التأقلم مع الفريق الجديد ومع الخطط التكتيكية المختلفة مع المدرب الإيطالي، والأكيد أنني أتأقلم وحريص للغاية على المشاركة وأمل في أن أظهر ذلك الأمر على أرض الملعب".

- ماذا تتوقع أن يكون أصعب أمر يواجهك من الناحية التكتيكية؟

"التأقلم مع الأسلوب الإيطالي والذي يعتمد على الخطط التكتيكية الصارمة، ويتوجب علي فهم أنطونيو كونتي جيدًا، حيث يطالبني بالقيام بعكس الأمور التي كنت أقوم بها مع المدربين السابقين، سأشارك في مراكز مختلفة".

- أنت تمتاز بالفعل بسمتين هامتين في الدوري الإنجليزي، قدرتك على التسجيل بالضربات الرأسية والهروب من المراقبة، فما تعليقك؟

"نعم ولكن هذه ليست الأمور التي يطالبني بها كونتي، ولا أرى هناك حاجة للتأقلم مع الدوري الإنجليزي بقدر الحاجة للتأقلم مع كونتي، حيث لا يطالبني بالتحركات الطبيعية للمهاجمين مثل اللعب بظهري والوصول إلى الضربات الرأسية، فأنه لا يطالبني بتلك الأمور فقط".

- كان لديك العديد من العروض، فلماذا تشيلسي بالتحديد؟

"كنت أعلم بأن كونتي يريدني وتواصلت معه العديد من المرات، وأشعر بأنني أدين له ببعض الفضل بعدما اشتراني من قبل في صفوف يوفنتوس، وفي البداية لم أكن أعلم بأنه حريص للغاية على التعاقد معي، وعندما علمت ذلك لم أتردد لحظة في الإنتقال إلى البلوز"

- هل ترى بأن إنتقالك بـ80 مايون يورو يضعك تحت ضغط كبير؟

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"على الإعتراف بأن المبلغ كبير للغاية، ولكني أمتلك الشخصية للعب بهدوء، فلم أخض سوى مباراتين فقط في الفترة التحضيرية و15 دقيقة في الدرع الخيرية وأهدرت ركلة ترجيح ومن ثم بدأت الجماهير تهاجمني، لذا أعلم جيدًا ماذا ينتظرني، وهو الثمن الذي يجب أن أدفعه نظير تلك الصفقة الضخمة، ولكنه أمر يحفزني أيضًا، ويدفعني للعمل بقوة أكبر كل يوم والبقاء ساعة إضافة بعد كل تدريب".

- هل مونديال 2018 السبب وراء مغادرتك ريال مدريد؟

"أرى أنه كان يتوجب علي مغادرة ريال مدريد، فالوضع كان صعبًا للغاية وأرى أن الأمر الأصعب هو مغادرة فريقك الذي يكتسح كل الألقاب في الوقت الحالي، ولكن كان القرار شخصي ومتعلق بالطموح الرياضي، فإذا كان الأمر يتعلق بزملائي لبقيت في صفوف الريال، ولكن وضعي في الفريق لم يكن يرضيني، فقرار مغادرتي نابع من رغبتي في التتيوج بالألقاب وتقديم أمور خيالية في أرض الملعب".

- هل سبق وان قلت أنه من الصعب للغاية عودتك إلى ريال مدريد للمرة الثالثة؟

"واقعيًا، العودة إلى ريال مدريد بعد تلك الصفقة الضخمة تعني حاجة ريال مدريد إلى دفع أكثر منها، ببساطة لأن تشيلسي لن يفرط في بسهولة، فالأمر متعلق بطبيعة سوق الإنتقالات والأموال التي تضخ فيها، ومع ذلك لا يوجد مستحيل في كرة القدم".

- لم تحتفل عندما سجلت هدفًا في شباك ريال مدريد مع يوفنتوس فهل ستواصل على نفس الأمر؟

"نعم بكل تأكيد".

- هل احتفلت بتتويج ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي؟

"بعد نهاية المباراة أرسلت رسالة جماعية عبر الواتساب لتهنئة اللاعبين، فطالما لا أواجه ريال مدريد سأتمني له الفوز بكل تأكيد".

- ما هي أهدافك هذا الموسم؟

"أمل في أن أسجل أكثر من 20 هدفًا فهذه وظيفتي، وأساعد الفريق على التتويج بالألقاب".