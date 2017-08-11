التحريات: "طفل كرداسة" تسبب في مصرع سيدة ووفاة جنينها

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على طالب تسبب في إصابة 5 أشخاص بكرداسة بينهم سيدة حامل لقيت حتفها وجنينها.

وكشفت تحريات العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "هاني س."، 14 سنة، بطريق بني مجدول، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بتوك توك و4 أشخاص.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: محمد صابر محمد 47 عاما، أميرة حامد عبد الحميد 31 عاما "حامل" باشتباه نزيف داخلي ووفاة الجنين، ونجلها زياد وليد رمضان 5 أعوام، وسعاد عبد المقصود 41 عاما، وأسماء عادل خضري 35 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني باستثناء الأخيرة، تم نقلها إلى مستشفى غزال الخاصة.

وتبين أن السائق لا بحمل تراخيص، واعترف بتسببه في الحادث دون قصد، وأنه كان قادما بالسيارة من ورشة ميكانيكا بعد إصلاح السيارة.

وفي وقت لاحق، توفيت المصابة الثانية "الحامل" متأثرة بإصابتها، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.