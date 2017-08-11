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النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في وفاة الطفلة "هاجر" بمستشفى القناة بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في وفاة الطفلة "هاجر" بمستشفى القناة بالإسماعيلية

02:41 م الجمعة 11 أغسطس 2017

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الإسماعيلية _ انجي هيبة:

أصدر رئيس النيابة الإدارية، أمرًا بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة الطفلة هاجر، بمستشفى قناة السويس، بالإسماعيلية.

وأمر المستشار حازم عباس، نائب رئيس الهيئة بقيد الواقعة كقضية، وإحالتها إلى التحقيق بمعرفة فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار بدر مبارك رئيس النيابة.

وانتقل فريق النيابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، للوقوف على الإجراءات الطبية المتخذة من المستشفى وفحص ومعاينة أقسام الطوارىء والمخ والأعصاب وطوارىء الأطفال، إضافة إلى التحقيق مع الفريق المعالج لحالة الطفلة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لأب يشكو من عدم توفير غرفة عناية مركزة لطفلته "هاجر" 9 أشهر، مضيفًا أن التقارير الطبية بحالتها توصي بسرعة دخولها العناية المركزة، ما أدى لتأخر حالتها الصحية وتورم الجسم والوفاة.

وتقدم أعضاء بمجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية بطلبات إحاطة لوزير التعليم والتعليم العالي والصحة، يؤكدون فيه نقص عدد غرف العناية المركزة للأطفال بالإسماعيلية، ما تسبب في رفع نسب الوفيات، وانتقال المرضى إلى مستشفيات خاصة أو الاضطرار للسفر للعلاج بمستشفيات محافظات الشرقية والقاهرة.

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