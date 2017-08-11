مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها وطفلاها في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق نفق الشهيد أحمد حمدي، كما أصيب خمسة من أسرة واحدة في حادث بطريق السويس – القاهرة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا بالحادث الأول، اليوم الجمعة، وتبين أن الأسرة كانت قادمة من القاهرة، وفي طريقها لجنوب سيناء لقضاء العطلة بإحدى القرى السياحية بشرم الشيخ.

وأثناء سير السيارة، التي يستقلونها وتحمل لوحات رقم " 473 ر. ب. ع"، انقلبت قبل وصولها للمدخل الغربي للنفق.

وأسفر الحادث عن مصرع "داليا. أ"، 40 سنة، مقيمة كوبري القبة بالقاهرة، وأصيب زوجها "حسنين. ع"، وطفلاها "أحمد ورؤى"، وطفله أخرى كانت برفقتهم تدعى "حلا وليد".

بينما وقع الحادث الثاني ظهر اليوم الجمعة، بطريق السويس – القاهرة، بعد اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني، وأسفر الحادث عن إصابة زوجين و3 من أطفالهم.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، ان المصابين الخمسة حالتهم مستقرة وتنوعت بين كسور وسحجات