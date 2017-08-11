لهذا السبب يجب رضاعة الطفل وجسمه مائل

كتب - هشام عواض:

بعض الأمهات لا يعلمن بالطرق الصحيحة لإرضاع صغارهن، خاصةً عندما يرزقن بالطفل الأول، فبعض الأطفال يحبون الاستلقاء على الظهر أثناء الإمساك بـ"الببرونة"، لكن هذه الطريقة في تغذيتهم خاطئة صحياً وتسبب لهم مشاكل عديدة على الأم تجنبها.

حيث ذكرت الدكتورة شروق الهيتمي، استشارية التغذية والرضاعة الطبيعية في نصائح لسؤال تكرر لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه عند رضاعة الطفل من الأم أو "الببرونة" اذا كان مستلق على ظهره يتعرض لمخاطر خاصة بالتنفس ، لذلك على الأم أن تحرص على أن يكون طفلها في وضعية صحيحة وآمنة، ولا ينبغي أن يكون الطفل جالسًا أو واقفًا دائمًا أثناء الرضاعة.

وأضافت "شروق"،يجب أن يكون مائلًا على جانبه مُحاطًا بذراعي الأم بينما هو مستلقٍ على صدرها. فهذه هذه الوضعية هي الأفضل، كما يجب أن يكون الطفل في وضعية مائلة مادام لا يتقيأ الحليب أو جزءًا منه أو يحدث له أي شكل من أشكال الارتجاع.

والرضاعة في وضع الجسم مائل بزاوية 45 درجة تقريبًا هو الوضع المثالي، بحيث يكون بطن الأم ملتصق في بطن الطفل، وفي هذا الوضع يمكن الطفل من الحصول على أكبر كمية من اللبن من الأم ولا يسبب التهاب الأذن الوسطى كما ثبتت الأبحاث العديدة.