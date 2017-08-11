قوات الأمن الباكستانية تقبض على 31 شخصًا مشتبهًا بهم

باكستان - (د ب أ):

اعتقلت قوات حرس الحدود والشرطة الباكستانية ما لا يقل عن 31 مشتبها فيهم، بما في ذلك اشخاص أفغان، في تفتيش في اطار عملية رد الفساد فى الساعات الأولى من صباح الجمعة في كويتا عاصمة اقليم بلوشستان غربي البلاد.

ووفقا لبيان اصدرته إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أجريت عمليات بحث في مناطق كوشلاك وكاتشي شهواني وسرياب وهزارغانجي ونوانكالي وفايز آباد،بحسب قناة"جيو نيوز" الباكستانية الإخبارية.

وأضاف البيان أن عمليات البحث تمت في ضوء تهديدات تم التحذير منها على خلفية فعاليات الاحتفال بعيد استقلال باكستان الذي يوافق 14 أغسطس الجاري في جميع أنحاء الأقليم .

وتابع البيان انه تم ضبط أسلحة صغيرة ومتوسطة ومسدسات ومركبات غير موثقة لدى المشتبه فيهم.

كان الجيش الباكستاني قد اعلن في شهر فبراير الماضي عن اطلاق عملية "رد الفساد" بعد موجة دامية من التفجيرات والهجمات الانتحارية شهدتها البلاد خلال ذلك الشهر وخلفت مئات القتلى والجرحى.