الأهلي يستقر على قيد الشيخ وهشام وأزارو إفريقيًا

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قيد الثلاثي وليد أزارو وهشام محمد وأحمد الشيخ فى قائمته الإفريقية قبل إغلاق باب القيد مساء اليوم الجمعة.

وكان قد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في وقت سابق مد فترة القيد الإفريقي من 5 إلى 11 أغسطس، بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وجاء قرار البدري المنتظر بقيد الثلاثى بعد مشاورات مع جهازه المعاون، حيث جاء تعثر المفاوضات مع عدد من المدافعين ليجبر البدرى على الاستقرار على قيد الثلاثى.

يذكر أن الأهلى يسعى لحسم صفقة أحد المدافعين فى الساعات القليلة المقبلة اليوم الجمعة، قبل إغلاق باب القيد على أن يكون الثلاثى السابق ذكره فى ملحق قائمة الأهلى الإفريقية لاستكمال مشوار بطولة إفريقيا.