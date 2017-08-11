حماده صدقي يستبعد هشام محمد من مواجهتي المغرب

التحرير

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أعلن حماده صدقي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، استبعاد هشام محمد لاعب خط وسط النادي الأهلي، من صفوف الفراعنة قبل مواجهتي المغرب ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2018.

وقال صدقي لـ «التحرير»: "اللاعب اتصل بي وأبلغني بإصابته بشد في العضلة الأمامية ويحتاج وقت طويل للتعافي من إصابته".

وواصل: "إصابة هشام محمد سببها أنه كان في فترة راحة بعد انتهاء الموسم مع المقاصة، ثم خاض الإعداد مع الأهلي وتعرض للإصابة في التدريبات".

يشار إلى أن تلقى الجهاز الفني لمنتخب المحليين تلقى اتصالًا من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، يُخبره فيه بإمكانية انضمام عمرو بركات لاعب الأحمر للفراعنة.

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وطلب عبدالحفيظ الانتظار لحين انتهاء نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء تحسبًا للاحتياج للاعب في اللقاء، على أن يلحق بالبعثة في المغرب للقاء أسود الأطلس في إياب تصفيات أمم أفريقيا.

يذكر أن بعثة منتخب المغرب للمحليين، إلى الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني للمحليين في تمام السابعة مساءً الأحد المقبل في استاد الإسكندرية ضمن تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018.

وتواجد مع البعثة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول والمشرف على منتخب المحليين، فيما يخوض منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفني حمادة صدقي معسكرًا بالإسكندرية.(شاهد الصور والتفاصيل)