مصراوي Masrawy

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة غدًا.. ومصراوي ينشر الأماكن الشاغرة بالكليات 02:06 م الجمعة 11 أغسطس 2017

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:تنطلق غدًا السبت، المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول بالثانوية العامة، ولمدة يومين حتى الاثنين المقبل.ومن المتوقع أن يتقدم في المرحلة الثالثة 87644 طالب وطالبة من الشعبة العلمية والأدبية، بواقع 205 درجة بنسبة 50% كحد أدنى للشعبتين.ودعت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي، الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم مع طلاب المرحلة الثالثة.وأكدت الوزارة أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الدور الثاني في الثانوية العامة لهذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.يذكر أن وزير التعليم العالي أكد هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات بعد انخفاض الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الثانية.وضمت الأماكن الشاغرة في الشعبة العلمية: كليات التعليم الصناعي والتربية شعبتي "الطفولة وابتدائي" والتجارة انتظام وانتساب والزراعة والسياحة والفنادق والآداب والخدمة الاجتماعية ودار العلوم ورياض الأطفال والاقتصاد المنزلي والتربية النوعية وبعض المعاهد العليا الهندسية والفنية الصحية والمعاهد العليا الخاصة النظرية بالإضافة الى كليات التربية الرياضية والتربية النوعية"، ولمعرفة المزيد من الأماكن الشاغرة اضغط هنا..فيما ضمت الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية: "كليات التجارة والآداب، والحقوق، وسياحة وفنادق، والخدمة الاجتماعية، ودار علوم، واقتصاد منزلي، ومعاهد فنية، ومعاهد خاصة نظرية، وكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية"، ولمعرفة المزيد من الأماكن الشاغرة اضغط هنا..

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