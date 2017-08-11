عارضة أزياء تتعرض للبيع كـ"رقيق أبيض" ..تعرف على قصتها

كتبت-نرمين الجلاد:

واقعة غريبة تعرضت لها عارضة إزياء بريطانية أثناء رحلة تصوير لها في إيطاليا، حيث تم اختطافها وبعد أيام من الاحتجاز أفلتت بصعوبة من البيع.

وذكرموقع "DW" أن "كلوي أيلنج"، البالغة من العمر 20 عاماًاُختطفت من استوديو تصوير بعد تخديرها،ووضعت في صندوق سيارة،لتفيق من إغمائها وتجد نفسها في منزل بقرية قرب تورينو الإيطالية.

وقالت الشرطة الإيطالية إن عصابة تدعي"الموت الأسود"، احتجزت كلوي لمدة 6 أيام، وطالبت العصابة بفدية تزيد عن 250 ألف يورو، وإلا سوف تعرضها للبيع علي شبكة "الانترنت المظلم"

وهددت العصابة ببيعها لشخص في الشرق الأوسط ك"رقيق أبيض".

وقالت"كلوي أيلنج"إنها كانت تخشي على حياتها،طيلة هذه التجربة المريعة، وأن أحد الخاطفين هو بريطاني من أصل بولندي تراجع عن قرار بيعها،واصطحبها إلي القنصلية البريطانية في ميلانو

وأضافت كلوي أنه فعل ذلك بعد معرفته أنها أم لطفل صغير،وهذا الأمر يخالف قواعد العصابة التى ينتمي إليها.