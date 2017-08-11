أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

عارضة أزياء تتعرض للبيع كـ"رقيق أبيض" ..تعرف على قصتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عارضة أزياء تتعرض للبيع كـ"رقيق أبيض" ..تعرف على قصتها

02:00 م الجمعة 11 أغسطس 2017

عارضة إزياء

كتبت-نرمين الجلاد:

واقعة غريبة تعرضت لها عارضة إزياء بريطانية أثناء رحلة تصوير لها في إيطاليا، حيث تم اختطافها وبعد أيام من الاحتجاز أفلتت بصعوبة من البيع.

وذكرموقع "DW" أن  "كلوي أيلنج"، البالغة من العمر 20 عاماًاُختطفت من استوديو تصوير بعد تخديرها،ووضعت في صندوق سيارة،لتفيق من إغمائها وتجد نفسها في منزل بقرية قرب تورينو الإيطالية.

وقالت الشرطة الإيطالية إن عصابة تدعي"الموت الأسود"، احتجزت كلوي لمدة 6 أيام، وطالبت العصابة بفدية تزيد عن 250 ألف يورو، وإلا سوف تعرضها للبيع علي "الانترنت المظلم"

وهددت العصابة ببيعها لشخص في الشرق الأوسط ك"رقيق أبيض".

وقالت"كلوي أيلنج"إنها كانت تخشي على حياتها،طيلة هذه التجربة المريعة، وأن أحد الخاطفين هو بريطاني من أصل بولندي تراجع عن قرار بيعها،واصطحبها إلي القنصلية البريطانية في ميلانو

وأضافت كلوي أنه فعل ذلك بعد معرفته أنها أم لطفل صغير،وهذا الأمر يخالف قواعد العصابة التى ينتمي إليها.

هذا المحتوى من

DW-world

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • من بينها "بلاعة".. أغرب ما تم بيعه على olx.. وبالأسعار

    هو وهي

إعلان

ea7a8f4cec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟