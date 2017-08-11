ذهب لإيداع مليون دولار في البنك فألقت الشرطة القبض عليه...والسبب

كتبت-نرمين الجلاد:

في حادثة غريبة توجه رجل لإيداع مبلغ مليون دولار في البنك ، وأثناء الإجراءات ألقت الشرطة القبض عليه .

وذكر موقع "العربية" أن السلطات في ولاية_أيوا الأميركية أوضحت، أن الرجل توجه للبنك لإيداع المبلغ ، تم توجيه اتهام إليه بحيازة المخدرات، حيث ذكرت شكوى جنائية أن ضباط الشرطة في مدينة سيوكس، تم استدعائهم إلى فرع لأحد البنوك، للتحقيق معه.

وحققت الشرطة مع " دينيس ستريكلاند" البالغ من العمر33 عاما، وسألته إن كان لديه مشاريع يديرها بشكل قانوني أو لديه فواتير تثبت طبيعة عمله.

وأثناء استجواب الرجل، سقط منه كيس كان يحمله لتقع منه حبوب الميثامفيتامين أو الميث، وهو منشط ذات تأثير عقلي ، ومن خلال ذلك والتحقق في الأمر تم التوصل إلى أن الرجل يعمل في تجارة_المخدرات.

وأوضحت سجلات محكمة ولاية أيوا أن ستريكلاند من المقرر أن يعرض على المحكمة في 14 أغسطس.