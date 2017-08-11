إطلاق نار وجثة متيبسة.. تفاصيل مشاجرة الـ 11 شخصًا في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة بنهر النيل بمنطقة جزيرة الذهب.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى، أحمد صبري، 23 سنة، في حالة تيبس وبها جرح قطعي بالرأس، وآخر بالشفتين، وبحوزته مطواة، وفي قبضة يده اليسرى طلقتي خرطوش عيار 16مم.

وكشفت جهود العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، أن مشادة كلامية نشبت بين 11 شخصًا بسبب خلاف على استضافة محاسب وشقيقه لعدد من أصدقائهم، من بينهم المتوفي، للسهر على ضفاف النيل أمام مسكنهم.

ويوم 8 أغسطس الماضي، حضر الشقيقين و3 آخرين للتشاجر مع 6 آخرين، أطلق خلالها الشاب المتوفي عيار ناري من فرد خرطوش في الهواء، مما دفع الطرف الثاني لرشقهم بالحجارة محدثين ما بهم من إصابات.

وأشارت تحريات العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، إلى أن أفراد الطرف الأول قفزوا في نهر النيل للنجاة بحياتهم، وخرجوا من النهر باستثناء المتوفي جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

تمكن الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، من ضبط أفراد الطرفين، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.