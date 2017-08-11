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استقرار أسعار الدولار.. وكريدي أجريكول يسجل أعلى سعر

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استقرار أسعار الدولار.. وكريدي أجريكول يسجل أعلى سعر استقرار أسعار الدولار.. وكريدي أجريكول يسجل أعلى سعر

التحرير

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شهدت صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري استقرار ملحوظ في تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل الدولار الأمريكي 17.7362 جنيه للشراء و17.8362 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وسجل  في بنك القاهرة 17.70 جنيه للشراء، 17.80 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك العربي 17.70 جنيه للشراء، 17.80 جنيه للبيع، وبلغ 17.72 جنيها للشراء، و17.82 جنيها للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 17.73 جنيه للشراء، 17.83 جنيه للبيع، اما بنك البركة فقد سجل الدولار 17.72 جنيها للشراء، و17.82 جنيها للبيع.

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فيما سجل الجنيه الاسترليني 23.04 جنيه للشراء و23.18 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسري 18.35 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع، بينما سجل الين اليابانى "100 ين" 16.1738 جنيه للشراء و16.2679 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.6651 جنيه للشراء و2.6813 جنيه للبيع.

أما فيما يخص صرف العملات العربية، فبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.72 جنيه للشراء و4.75 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 58.68 جنيه للشراء و59.13 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 4.82 جنيه للشراء و4.85 جنيه للبيع.

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التحرير

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