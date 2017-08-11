محافظ الدقهلية: الكشف على 673 ألف مريض بالمستشفيات خلال يوليو

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تلقي 673565 ألف مريض الخدمة الطبية بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة على مستوى المحافظة خلال شهر يوليو الماضي.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه تم إجراء 5659 عمليه كبرى وصغرى وذات مهارات وطوارئ واستقبال 497348 مريضًا، والكشف على 176217 من قِبل العيادات الخارجية بالمستشفيات، وإجراء 2121 حاله ولادة طبيعية وقيصرية.

وأكد الشعراوي، إجراء 16111جلسة علاج طبيعي، ومناظير تشخيصية وعلاجية لـ 124حالة وعمل إشاعات عادية وأشعة موجات فوق صوتية وأشعة مقطعية واشعة دوبلر لـ 10460 حالة، بالإضافة إلى إجراء 31613 جلسة غسيل كلوي، واستقبال 1116 طفل حديثي ولادة بالحضانات، واستقبال 1458 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قطاع الصحة على مستوى المحافظة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من العمل والإنجاز في كل الأوقات.

وشدد الشعراوي، على أهمية تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدعم المستشفيات بأحدث التقنيات الحديثة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بنطاق المحافظة.