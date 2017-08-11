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ضبط صاحب مطبعة لتزوير بندرول دمغة وزارة المالية في المرج

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مطبعة لتزوير بندرول دمغة وزارة المالية في المرج

01:41 م الجمعة 11 أغسطس 2017

ضبط صاحب مطبعة لتزوير بندرول دمغة وزارة المالية في المرج

كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث ، صاحب مطبعة لقيامه بتزوير بندرول الدمغة الخاص بوزارة المالية والمنسوب صدوره لمصلحة الضرائب المصرية وطباعة العبوات الورقية الفارغة والاستيكرات الخاصة بالشركة الشرقية للدخان بمنطقة المرج.

وردت معلومات للواء أنور سعيد، مدير مباحث شرطة التموين مفادها قيام صاحب مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة المرج، بتقليد بندرول الدمغة الخاص بوزارة المالية والمنسوب صدوره لمصلحة الضرائب المصرية وطباعة العبوات الورقية الفارغة والاستيكرات الخاصة للشركة الشرقية للدخان " ايسترن كومباني " شركة الوردة للدخان، ومصنع العربي للدخان، دون تفويض من تلك الشركات بغرض توزيع المنتج المقلد على المصانع غير المرخصة متخذًا منهما مكان لمزاولة نشاطه الغير قانوني.

وخالف المتهم بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية، مما يُسبب الضرر الجسيم بالموارد الاقتصادية للبلاد مُحققا من جراء ذلك أرباحا غير مشروعة، وبتفتيشهم تم ضبط 1000 بندرول خاص بمصلحة الضرائب المصرية " مقلد " ،62 الف فرخ كرتون مدون عليها معسل السلوم انتاج الشركة الشرقية للدخان مقلدة ،44 ألف فرخ كرتون مدون عليها معسل قص البرج انتاج شركة الوردة "مقلدة"، 31 ألف فرخ كرتون مدون عليها معسل قص الأفريقي إنتاج مصنع العربي "مقلدة"، و 11 ألف فرخ كرتون أبيض وبيج اللون مستلزمات إنتاج، 

شابلونة تُستخدم في طباعة المنتجات المضبوطة المقلدة.

تم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة، وسحب العينات اللازمة لإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص.

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