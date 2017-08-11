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ضبط بدال تمويني استولى على 3 أطنان سكر ببولاق أبو العلا

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مصراوي Masrawy

ضبط بدال تمويني استولى على 3 أطنان سكر ببولاق أبو العلا

01:41 م الجمعة 11 أغسطس 2017

ضبط بدال تمويني استولى على 3 أطنان سكر ببولاق أبو العلا

استولى على 3 أطنان سكر

كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث شرطة ، من ضبط بدال تمويني، استولى على 3 أطنان سكر و1800 عبوة زيت من المخصصة للمواطنين في منطقة بولاق أبو العلا.

كانت وردت معلومات إلى اللواء أنور سعيد، مدير شرطة التموين، مفادها قيام بدال تمويني بمزاولة النشاط المؤثم قانونًا بالاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، بحيازة وتحزين كميات كبيرة من السلع التموينية "السكر، وزيت الطعام"، المخصص ربطًا على البطاقات التموينية بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق.

واتخذ المتهم مخزنا غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة للاتجار بها بالسوق السوداء، مُحققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته 3 طن سكر تمويني، و1800 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين.

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