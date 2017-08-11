في السفر 7 فوائد و4 أمراض..عليك الحذر منها

كتب - هشام عواض:

البعض يستخدم المقولة الشهيرة "في السفر 7 فوائد" للتعبير عن حاجته الملحة للتغيير، فيبحث الشخص خلال السفر عن ما يمتعه ويجعله يشعر بالسعادة والاسترخاء والتعرف على أماكن جديدة، إلا أن الأمر ربما يأتي بنتيجة عكسية نتيجة التعرض لأمراض مختلفة.

وخلال السفر يسبب عدة ظروف منها اختلاف الجو والمناخ وتناول أطعمة ربما تكون غير ناضجة أو مطهوة جيدًا، إلى الإصابة بأمراض أكثرها شيوعًا الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي، وهناك أمراض أخرى عليك الإنتباه والحذر منها، بحسب موقع "tripsavvy" المختص بالسفر.

ينبغي على المسافريين أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند السفر للخارج خاصة للمناطق الحارة، وأخذ اللقاحات خاصة المضادة للأمراض الفيروسية، كما يجب اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وهي غسل اليدين في أغلب الأوقات وارتداء ملابس طويلة في المناطق التي ينتشر فيها البعوض. وأبرز الأمراض التي ربما تصيب المسافريين هي:

- التهاب السحايا بالمكورات السحائية

نتيجة الإصابة بهذا المرض تكون قاتلة في بعض الأحيان، ويسبب تورم وانتفاخ البطانة الحامية للدماغ والحبل الشوكي والمعروفة باسم "السحايا" والذين ينجون من المرض، فإنهم قد يعانون من بتر الأطراف، وتلف في الدماغ، وصعوبات التعلم. وينتقل المرض من شخص لآخر بعد الاتصال بينهما لفترة طويل، وكذلك خلال السعال أو العطس. وينتشر المرض خاصة في أفريقيا.

وللوقاية من مرض التهاب السحايا بالمكورات السحائية يجب أخذ اللقاحات ضد هذا المرض، عند السفر للمناطق التي يوجد بها المرض خلال موسم الجفاف من ديسمبر إلى يونيو.

- التيفود

يحدث مرض التيفود من تناول الغذاء الملوث بأنواع معينة من السلمونيلا، فيتسبب بحدوث آلام البطن، وفقدان الشهية والإمساك أو الإسهال، ارتفاع الحرارة، الصداع، الهزال. في حالات نادرة قد تتسبب بالنزيف الداخلي. ويمكن علاجه بالسوائل والمضادات الحيوية. ويمكن الوقاية منه بتجنب تناول الأطعمة المكشوفة والملوثة، وكذلك يُنصح بأخذ اللقاحات التي تكون فعالة بنسبة تتراوح بين 50 – 80% في علاج هذه الحالة.

- الأنفلونزا

الأنفلونزا مرض خطير ليست أمرًا هينًا كما يعتبر البعض، وربما تؤدي لمشاكل خطيرة خلال الحمل. وتتسبب بوفاة 250 ألف – 500 ألف شخص سنويًا حول العالم. ومنا أعراضها آلام حادة في الجسم، التعب، الحمى، السعال، العطس، التهاب الحلق. أحيانًا قد تتطور الأعراض إلى الالتهاب الرئوي. وتنتشر خلال التجمعات والمناطق المزدحمة. وأفضل طريقة للوقاية منها بالحصول على اللقاح، خاصة إن كنت تتوقع أن تكون على اتصال بعدد كبير من الناس، وكذلك الحرص على غسل اليدين دائمًا.

- داء الكلب

هو أيضاً من الامراض التي لا يدري أغلب الناس خطورتها، لكنه في الحقيقة أحد أخطر الأمراض في العالم، النتيجة دائمًا قاتلة. فهو من أكثر الأمراض القاتلة على وجه الأرض، من حيث معدل البقاء على قيد الحياة. وتختلف آثار الأعراض تختلف من شخص لآخر، تعتمد على الطريقة التي انتقلت بها إليه العدوى. ومن مساوئ المرض أن أعراضه لا تظهر إلا بعد فترة من الوقت ومنها الخوف من الماء والنشاط والحركة المفرطة والشلل. والوقاية من المرض تكون بأخذ اللقاح قبل السفر للمناطق الريفية.