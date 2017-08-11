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يونيسيف: أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا يحتاجون للمساعدة

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مصراوي Masrawy

يونيسيف: أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا يحتاجون للمساعدة

01:44 م الجمعة 11 أغسطس 2017

يونيسيف: أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا يحتاجون للمساعدة

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

القاهرة - مصراوي:

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن هناك أكثر من 550 ألف طفل في ليبيا يحتاجون للمساعدة، بسبب عدم الاستقرار السياسي واستمرار النزاع والنزوح والتراجع الاقتصادي وذلك بعد ستّ سنوات على بدء الأزمة في هذا البلد.

وقال المدير الإقليمي لـ"يونيسيف" خيرت كابيلايري إن 550 ألف طفل يحتاجون للمساعدة بسبب الاضطراب السياسي والصراع المستمر والتشرد والانهيار الاقتصادي.

وقال في بيان بعد زيارة ليبيا "الحالة الصحية والنفسية للفتيات والصبية في ليبيا ينبغي أن تكون أولوية للسلطات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي".

وذكرت يونيسيف أن قرابة 200 ألف طفل في ليبيا يحتاجون لمياه شرب آمنة بينما يحتاج 315 ألفا لدعم في مجال التعليم بعدما تعرضت أكثر من 550 مدرسة في البلاد إما للدمار أو تعرضت لأضرار أو تم استخدامها كملاجئ.

وحذر كابيلايري من أن أكثر من 80 ألف طفل أصبحوا نازحين داخليا وأضاف أن الأطفال المهاجرين في ليبيا معرضون بشكل خاص للانتهاكات والاستغلال بما في ذلك في مراكز احتجاز.

كانت يونيسيف قالت في تقرير صدر في مايو إن آلافا من الأطفال بدون أسرهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا مما يجعلهم فريسة سهلة للمهربين الذين كثيرا ما يبيعونهم بغرض الاستغلال في حالات تكون أحيانا شبيهة بالعبودية

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