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أحكام بالسجن لثلاثة مهربين في ألمانيا عقب غرق 13 مهاجرًا

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مصراوي Masrawy

أحكام بالسجن لثلاثة مهربين في ألمانيا عقب غرق 13 مهاجرًا

01:32 م الجمعة 11 أغسطس 2017

أحكام بالسجن لثلاثة مهربين في ألمانيا عقب غرق 13 مهاجرًا

ارشيفيه

ألمانيا - (د ب أ):

أصدرت محكمة مدينة تراونشتاين الألمانية اليوم الجمعة أحكاما بالسجن في حق ثلاثة مهربين بعد وفاة 13 لاجئا غرقا في البحر خلال تهريبهم.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي 27 عاما لمدة أربعة أعوام، وقائد القارب لمدة عامين ونصف، بينما قضت على المتهم الثالث، الذي كان يقوم بدور وسيط وله سوابق مماثلة، بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.

وكان المتهمون يقودون رحلات تهريب اللاجئين من مدينة إزمير التركية عبر البحر المتوسط إلى اليونان.

وفي سبتمبر عام 2015 اصطدم زورق غير مضاء ومكتظ باللاجئين بسفينة شحن قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، ما أسفر عن وفاة 13 شخصا وفقدان طفلين.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن المتهم الرئيسي كان يتواصل مع اللاجئين السوريين في تركيا ويعرض عليهم الفرار إلى أوروبا على متن رحلات قوارب خطرة.

وكان قائد الزورق نفسه لاجئا عُرض عليه السفر مجانا مقابل قيادة الزورق. أما المتهم الثالث فكان على اتصال بأسر اللاجئين في ألمانيا.

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