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كم سيتقاضى الجوهرة مبابي في سان جيرمان؟

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كم سيتقاضى الجوهرة مبابي في سان جيرمان؟ كم سيتقاضى الجوهرة مبابي في سان جيرمان؟

التحرير

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فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء أمس الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدت أن الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم موناكو، سينضم لنادي باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن موناكو وافق على بيع لاعبه للنادي الباريسي، وبالفعل فإن الناديين يقومان بتبادل الوثائق المطلوبة، من أجل انتقال مبابي.

وأشارت "ماركا" إلى أن باريس سان جيرمان سيدفع 160 مليون يورو، مع إضافات بقيمة 20 مليون يورو، أي أن الصفقة ستصل قيمتها إلى 180 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن والد مبابي توصل لاتفاق حول كل التفاصيل مع باريس سان جيرمان، الاثنين الماضي.

وقد أبلغ والد مبابي، نادي ريال مدريد، بأن رغبته هي أن ينتقل نجله لباريس سان جيرمان، مؤكدًا أن اهتمام برشلونة لم يكن حقيقيًا، وكان مجرد وهم.

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واختتمت الصحيفة المدريدية بالقول إن "على الرغم من أن رغبة مبابي هي اللعب لصالح الريال، إلا أن المال غير كل شيء".

وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن باريس سان جيرمان أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب، وسيمنحه راتبًا سنويًا يصل إلى 18 مليون يورو صافية من الضرائب، كما تصل قيمة الصفقة إلى 160 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو متغيرات.

وأوضحت الصحيفة أن باريس يسعى لبناء فريق قوي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ولذلك يرغب في جلب مبابي (18 عامًا) بعدما نجح في خطف البرازيلي نيمار من برشلونة، بعد دفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو، وفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني.

من جانبها أوضحت صحيفة "سبورت"، أن باريس سان جيرمان يواجه أزمة مع قانون اللعب النظيف فيما يتعلق بصفقة نيمار، ولذلك سيضطر لبيع لاعبين بمبلغ 90 مليون يورو لتجنب وقوع أي مشكلة، ولكن بعد التخطيط لضم مبابي بمبلغ كبير أيضًا، يصبح إجمالي ما صرفه الفريق على الصفقتين حوالي 400 مليون يورو.

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التحرير

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