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رسميًا.. المغرب يطلب استضافة مونديال 2026

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رسميًا.. المغرب يطلب استضافة مونديال 2026 رسميًا.. المغرب يطلب استضافة مونديال 2026

التحرير

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه تقدم رسميًا إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بطلب استضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وكان قد حدد فيفا موعدا أقصاه 11 أغسطس لاستقبال طلبات الدول الراغبة في تنظيم كأس العالم 2026، بما في ذلك استعراض المحتوى الذي يُطلب من الاتحادات الكروية المتقدمة بهذا الطلب.

وكان المغرب قد وضع اقتراحًا بتنظيم كأس العالم 2026 بشكلٍ مشترك مع إسبانيا والبرتغال، إلا أن الأخيرة انسحبت من التنظيم الثلاثي المقترح.

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وتقدم المغرب بطلب تنظيم كأس العالم في أربع مناسبات سابقة وذلك في نسخ 1994 و1998 و2006 و2010.

يذكر أن المغرب بات ثاني مرشح لمونديال 2026 بعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذين أعلنوا تقدمهم بترشيح مشترك.

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التحرير

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