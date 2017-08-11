اليابان تعزز استطلاعاتها تحسبا لصواريخ كورية شمالية محتملة

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت تقارير اخبارية يابانية، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع اليابانية تعتزم تعزيز مستوى تأهبها واستطلاعاتها تحسبا لطوارئ محتملة قد تطرأ جراء ما تهدد به كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ بالستية.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت أمس الخميس أنها تدرس إطلاق أربعة صواريخ بالستية بشكل متزامن.

وقالت إن هذه الصواريخ ستمر فوق مقاطعات شيمانيه وهيروشيما وكوتشي اليابانية قبل السقوط في المياه على بعد ثلاثين إلى أربعين كيلومترا من جوام. وقالت كوريا الشمالية إنها ستستكمل التخطيط للإطلاق بحلول منتصف هذا الشهر.

يذكر أن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا قال للصحفيين أمس الخميس،ضمن رده على سؤال عما إذا كان سيدرس نشر صواريخ أرض جو لاعتراض الصواريخ من طراز (بي.إيه.سي-3) في المنطقة التي ذكرتها كوريا الشمالية، إنه سيتخذ الإجراءات الضرورية في عين الاعتبار، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

وتخطط الحكومة اليابانية للتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى معنية في التعامل مع إطلاقات الصواريخ المحتملة من قبل كوريا الشمالية.