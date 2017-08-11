قرقاش: أزمة قطر "مؤسفة" على المستوى الشعبي

مصراوي Masrawy

كتبت - إيمان محمود

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الأزمة القطرية على "المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة"، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الشعوب.

وأضاف قرقاش في تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن النسيج واحد، وأن الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار والمحيط.

وتابع قائلا: "أن يتمحور كلا منا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان لحزبيتهم استثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي".

وتستمر الأزمة بين قطر من جهة، والدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة أخرى، في الوقت الذي تحاول فيه الكويت ممثلة بأميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببذل جهود للوساطة وإنهاء الخلاف، الذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.