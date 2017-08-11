أخبار عاجلة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قرقاش: أزمة قطر "مؤسفة" على المستوى الشعبي

Google+ Print
قرقاش: أزمة قطر "مؤسفة" على المستوى الشعبي قرقاش: أزمة قطر "مؤسفة" على المستوى الشعبي

مصراوي Masrawy

قرقاش: أزمة قطر "مؤسفة" على المستوى الشعبي

01:29 م الجمعة 11 أغسطس 2017

كتبت - إيمان محمود

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الأزمة القطرية على "المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة"، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الشعوب.

وأضاف قرقاش في تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن النسيج واحد، وأن الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار والمحيط.

وتابع قائلا: "أن يتمحور كلا منا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان لحزبيتهم استثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي".

وتستمر الأزمة بين قطر من جهة، والدول الأربع ( والإمارات والبحرين ومصر) من جهة أخرى، في الوقت الذي تحاول فيه الكويت ممثلة بأميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببذل جهود للوساطة وإنهاء الخلاف، الذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية

صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية