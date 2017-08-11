سر عصابة الـ "CLOZAPEX" لسرقة ركاب قطارات الصعيد

كتب – فتحي سليمان:

حيلة جديدة ابتكرتها عصابة لسرقة ركاب القطارات، وهي أن يقوم أحدهم بإعداد مشروب "نسكافيه" ثم يستقل قطاراً من محطة سكة حديد أسيوط، ويركب بجوار أحد ضحاياه ويقدم له المشروب الممزوج بمخدر من أقراص الـ "CLOZAPEX"، ويسرق متعلقات الضحية، وينزل في المحطة التالية.

وكشفت شرطة النقل والمواصلات غموض هذه الحيلة، إثر بلاغات عديدة تلقاها مسؤولو الأمن بمحطات السكة الحديد، تفيد أن أشخاصاً يستقلون قطاراً لسرقة ركابه بعد إعطائهم منوماً داخل مشروب النسكافيه، ثم يلوذون بالهروب.

كشف الفحص الفني لاسترجاع وتفريغ كاميرات المراقبة بمحطة أسيوط أن بعض المجني عليهم ممن تقدموا ببلاغات تعرفوا على شخص اشتبه رجال المباحث في تواجده بكثرة داخل محطة القطار ورصدت تحركاته الكاميرات المثبتة في أنحاء المحطة.

أمر اللواء حسين قاسم مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، بسرعة القبض على المتهم.

أٌلقي القبض على المتهم أثناء نزوله من القطار رقم 871 سوهاج – بورسعيد، وبتفتيشه عثرت القوات بحوزته على جهاز "لاب توب" ومبلغ مالي 2000 جنيه، سرقهما المتهم من أحد الأشخاص بقطار 2006 القاهرة -أسوان، بنفس أسلوب وضع "CLOZAPEXكلوزابكس" المخدر في مشروب النسكافيه.

وأمام رجال المباحث اعترف المتهم بسرقة كلاً من "محمد.أ"، 19 سنة، و"أحمد.ع"، 18 سنة، عاملان أثناء عودتهما من السفر، واستولى منهما على هواتفهما المحمولة ومبلغ 3000 جنيه.

وأضاف المتهم أنه تزعم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب التخدير داخل وسائل المواصلات والقطارات، وأرشد عن متهمين آخرين، حددتهم أجهزة الامن ومازالت تلاحقهم.

وكشفت التحريات أن المتهم مسجل جنائي وعليه أحكام قضائية بالحبس بتهم تتعلق بالسرقة، والمخدرات.

وصدرت تعليمات عٌليا لرجال المباحث بشرطة السكة الحديد بتوسيع دوائر الاشتباه مع التشديد على المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من الوقوع في براثن النصابين، والتعامل بحيطة مع الغرباء والفضوليين.

وقال مصدر أمني إن أفراد هذه العصابة التي ابتكرت تلك الحيلة انتشروا رغم التحذيرات المستمرة للركاب داخل القطارات بعدم تناول المشروبات والأطعمة من أشخاص غرباء، ويجوب رجال مباحث السكة الحديد خاصة في الوردية الليلية عربات القطارات لفحص مستقليها، غير أن هؤلاء النصابين يتخفون وسط الركاب بهيئة مهندمة لا تلفت الانتباه.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.