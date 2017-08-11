أخبار عاجلة

مساء dmc - رئاسة الجمهورية تنعي الدكتور رفعت السيد -
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إنقاذ "الجمالية" بالدقهلية من كارثة بعد اندلاع حريق بمحطة محولات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إنقاذ "الجمالية" بالدقهلية من كارثة بعد اندلاع حريق بمحطة محولات

01:24 م الجمعة 11 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    41c8f09554.jpg

  • عرض 6 صورة

    1cef2385d0.jpg

  • عرض 6 صورة

    2bca6ccba4.jpg

  • عرض 6 صورة

    24e5fd4dd2.jpg

  • عرض 6 صورة

    6f9ef9a3ac.jpg

  • عرض 6 صورة

    76958afedb.jpg

إعادة الألبوم

لتحديث أسطول القناة.. 500 مليون جنيه لبناء حوض عائم بحمولة 70 ألف طن (صور)

الألبوم التالى

لتحديث أسطول القناة.. 500 مليون جنيه لبناء حوض عائم بحمولة 70 ألف

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة علي حريق شب داخل محطة محولات الجمالية جهد 66/11 لعدم اندلاع النيران بمفتاح تغذية المحطة.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بإندلاع النيلاان بمحطة محولات الجمالية وإنقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق وإنقاذ المنطقة من كارثة محقفقة.

ودلت المعاينة الأولية أن الحريق شب فى مفتاح تغذية محطة محولات الجمالية والتي تعمل بجهد 66 /11 والمغذية للمدينة وقراها.

جريب تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للمعاينة، فيما أنتقل فريق من مهندسى الكهرباء ومسؤلى مجلس المدينة برئاسة المهندس محمود سعد شاهين، رئيس مركز ومدينة الجمالية لمحاولة إصلاح الأعطال التى نتجت عن الحريق وإعادة التيار الكهربائي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الكهرباء: إقامة محطتين بواحتي الفرافرة وباريس بالوادي الجديد

    أخبار

  • السيطرة على حريق في مخزن قطع غيار جرارات بالشرقية

    أخبار

  • 8 مصابين في حريق بقاعة أفراح في رأس البر (صور)

    أخبار

  • مشاجرة بين أشقاء تنتهي بحريق التهم منزلاً في كفر الشيخ (صور)

    أخبار

إعلان

1abc582135.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى