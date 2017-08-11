بالصور.. إنقاذ "الجمالية" بالدقهلية من كارثة بعد اندلاع حريق بمحطة محولات

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة علي حريق شب داخل محطة محولات الجمالية جهد 66/11 لعدم اندلاع النيران بمفتاح تغذية المحطة.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بإندلاع النيلاان بمحطة محولات الجمالية وإنقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق وإنقاذ المنطقة من كارثة محقفقة.

ودلت المعاينة الأولية أن الحريق شب فى مفتاح تغذية محطة محولات الجمالية والتي تعمل بجهد 66 /11 والمغذية للمدينة وقراها.

جريب تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للمعاينة، فيما أنتقل فريق من مهندسى الكهرباء ومسؤلى مجلس المدينة برئاسة المهندس محمود سعد شاهين، رئيس مركز ومدينة الجمالية لمحاولة إصلاح الأعطال التى نتجت عن الحريق وإعادة التيار الكهربائي.