بدأ بـ«كوزين أسمنت» ورفض التمثيل مع «الزعيم».. 15 معلومة عن «الشحات»

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آمن بحلمه وعكف على تحقيقه، رغم الظروف الصعبة التي نشأ فيها، فلم تكن البيئة محفزة على الإطلاق لتحقيق ما كان يحلم به، سواء من الناحية المادية، أو المعنوية، ولكن إصراره كان أقوى من الظروف، وهو الذي صنع منه خلال أعوام قليلة بطلا للعالم في بطولة كمال الأجسام، تكتب عنه الصحف الدولية والعربية.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 15 معلومة عن الفنان وبطل العالم الأسبق في لعبة كمال الآجسام، الشحات مبروك.

1- ولد "الشحات سعيد مبروك" في إحدى حواري مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يوم 11 أغسطس 1959، أي أنه يبلغ من العمر 58 عامًا.

2- سُمي بـ"الشحات" لأن والدته قامت بالشحاتة عليه فى القرية بالنقود والعيش، حتى لا يموت بالحسد كما مات شقيقه، على حد قوله في لقاء تلفزيوني سابق.

3- لم يتعلم في المدارس، وامتلك وهو ابن الثالثة عشر ورشة لتصينع الأحذية تحولت فيما بعد إلى مصنع أحذية.

4- أدمن مشاهدة أفلام السينما منذ طفولته، وكان يذهب إلى السينما كل أسبوع ليشاهد أفلام الأكشن، وأثناء حضوره لمشاهدة فيلم "هيركليز" قرر أن يمارس لعبة كمال الأجسام، ويحصل على بطولة العالم، ومن ثم يتهافت عليه مخرجو السينما، على حد وصفه في برنامج "السادة المحترمون"، مع الإعلامي يوسف الحسيني.

5- بدأ التدريب في منزله بـ "كوزين أسمنت" لعدم وجود مراكز تدريب مخصصة لهذه الرياضة في مدينة "دسوق" بذلك الوقت، وسرعان ما حصل على المركز الأول للعبة كمال الأجسام على مستوى مركز شباب دسوق.

6- ذهب إلى محافظة البحيرة ولعب باسمها، فحصل على بطولة المنطقة، ثم سافر إلى القاهرة ونال المركز الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة كمال الأجسام "ناشئين"، عام 1977.

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7- في أواخر السبعينيات فاز "الشحات" بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في لعبة كمال الأجسام، ومن هنا بدأ حلمه نحو العالمية.

8- تزوج في عمر السابعة عشر من فتاة يبلغ عمرها 15 عامًا، والتي قامت بتشجيعه لتحقيق حلمه، والتخلي عن مهنة الأحذية، فوصفها بـ"المجنونة"، وبالفعل قام "الشحات" ببيع مصنع الأحذية، وباعت هي مجوهراتها لكى يستطيعوا أن ينفقوا منها على أنفسهم، وحتى يحقق حلمه في بطولة العالم.

9- وفي عمر العشرين التحق بصفوف القوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية، وخلال تلك الفترة حصل على المركز الثامن في بطولة كمال الأجسام على مستوى العالم.

10- تحقق حلمه في عام 1987، حينما حصل على مركز أول ببطولة لعبة كمال الأجسام على مستوى العالم، وكان عمره 25 عامًا، ويلعب ضمن فئة وزن متوسط 80 كيلو.

11- دخوله إلى عالم السينما جاء كما هو مخطط له، إذ فور عودته من بطولة العالم، ذهب إليه المخرج إبراهيم الموجي، ومعه الفنان محمود الجندي، لطلبه للمشاركة بفيلم "المرشد" عام 1987، والذي كان الظهور السينمائي الأول له.

12- شارك بالتمثيل فيما يقرب من 25 فيلمًا سينمائيا أشهرهم: "أمريكا شيكا بيكا، هي والعملاق، أجدع ناس، الغاضبون، كلاب المدينة، هارب إلى السجن، استقالة ضابط شرطة، علقة موت".

13- ذكر أن المخرج سمير سيف عرض عليه المشاركة في بطولة فيلم "شمس الزناتي" مع "الزعيم" عادل إمام، ولكنه رفض، بسبب حبه الشديد له، واقتناعه بأنه يمتلك حضور قوي على الشاشة، وهو ما جعله يعتقد أن وقوفه بجانب الزعيم أمام الكاميرا سيكون عائقا أمام ظهوره بشكل جيد، على حد قوله في برنامج "الرياضة اليوم".

14- حصل على بطولة العالم في كمال الأجسام 11 مرة.

15- لديه 3 أبناء هم: "مروة، ماهيتاب، محمد".