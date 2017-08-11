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غداً.. طرح وحدات جديدة بـ"الإسكان الاجتماعي".. ولأول مرة "الحجز إلكتروني" 01:00 م الجمعة 11 أغسطس 2017

كتبت- ندى الخولي:أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غدا السبت، الموافق 12 أغسطس الجاري، يبدأ شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد عن لوحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع، حيث تم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 م2) بنظام التمليك.الإعلان متاح لأصحاب الدخول التي لا تزيد عن 3500 جنيه صافي دخل شهريًا للأعزب، و4750 جنيها صافي دخل شهريًا للأسرة، بعد تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعي في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والانفاق الصادر فى يوليو 2016 ومؤشرات التضخم.كما قرر صندوق التمويل العقاري، تعديل قيمة الدعم الممنوح للمواطنين من محدودي الدخل ليصبح الدعم النقدي المقدم من 5000 جنيه إلى 25000 جنيهًا لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 1500 جنيه إلى 3500 جنيهًا شهريا بحيث يزيد الدعم كلما انخفض الدخل .كما وافق البنك المركزي، على تعديل شروط مبادرته للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بحيث يستفيد من فائدة الـ5% مستويات الدخل حتى 2100 جنيه شهرياً، بدلاً من 1200 جنيه شهرياً، أما فئات الدخل أعلى من 2100 جنيه فستتمتع بفائدة 7% ثابتة طوال 20 عامًا.وأشار الوزير إلى أن شراء كراسة الشروط يتم من مكاتب البريد في المدن والمراكز، ابتداء من غد وحتي نهاية وقت التقديم، على أن يبدأ الحجز من يوم الأحد 20/8/2017 وحتى الأربعاء 20/9/2017.وأوضح مدبولي أن الوحدات المطروحة بـ22 محافظة، موزعة كالتالي: - في محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة.- في محافظة الإسماعيلية، بمناطق: القنطرة شرق، وفايد (قرية عبد الناصر)، والتل الكبير (العهدة).- في محافظة السويس، بحي عتاقة، وفي محافظة القليوبية، بالخانكة.- في محافظة الشرقية، بمنطقتي: القرين، وفاقوس.- في محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود).- في محافظة كفر الشيخ، بمناطق: الحامول، وقلين، وبرج البرلس.- في محافظة الغربية، بكفر الزيات.- في محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، والمحمودية، ومركز بدر، ووادى النطرون، وكفر الدوار.- في محافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، والعياط (جرزا القطورى).- في محافظة الفيوم، بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه في الفيوم الجديدة.- في محافظة بني سويف، بمركز بني سويف، ومدينة بني سويف الجديدة.- وفي محافظة المنيا، بمطاي، ومدينة المنيا الجديدة.- وفي محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة.- في محافظة سوهاج، بمناطق: حي الكوثر، وجهينة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة.- في محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال – أبوشوشة – القارة)، والوقف (حاجر الجبل)، ونجع حمادى (الضمرانية – الرحمانية – هو – الحلفاية)، ونقادة (الشيخ حسين)، ومركز قوص (العليقات – العقب)، ومدينة قنا الجديدة.- في محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبوقليعي – الريانية)، والطود، والقرنة (القديمة – الضبعة)، والمدامود، ومدينة طيبة الجديدة.- في محافظة أسوان، بمناطق: كوم أمبو، وإدفو، ومدينة أسوان الجديدة.- في محافظة البحر الأحمر، بمناطق: رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم.- في محافظة الوادى الجديد، بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس.- في محافظة مطروح، بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة.- في محافظة جنوب سيناء، بمناطق: رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا.الشروط: - يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها والمرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدةالتابعة، أو المحافظات المجاورة.- الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، ويتم تخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية.- تطبق الأولوية في حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة، طبقاً للآتي: المتزوج ويعول ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول.- (الأولوية للأصغر سناً وفي حاله تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سناً)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً).المواصفات وطرق السداد: - 3 غرف وصالة بنظام التمليك.- مساحة تصل لـ90 م2.- متاح في 22 محافظة.- السعر الإجمالي للوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه بالإضافة لـ5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة.- التعاقد بالنظامين النقدي أو التقسيط من خلال مبادرات التمويل المتاحة.- مقدم الحجر 11 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص + 140 جنيه مصاريف استعلام "لا ترد في حالة عدم التخصيص".- كراسة الشروط متاحة في جميع مكاتب البريد في المدن والمراكز المختلفة، وذلك على الحساب الذهبي رقم (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان، بمكاتب البريد المميكنة.- التقديم يبدأ اعتبارًا من 12/8/2017 وحتى نهاية وقت التقديم.- والحجز يبدأ من يوم الأحد 20/8/2017 وحتى يوم الأربعاء 20/9/2017.- يتم السداد عبر البريد في كل المحافظات عبر الحساب الذهبي رقم(0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان.- القسط يبدأ من 590 جنيه شهريًا كحد أدنى، ويحدد طبقاً لضوابط التمويل العقاري.- التقديم سيكون لأول مرة إلكترونيًا لاختصار الوقت وضمان إمكانية متابعة الطلب بمعرفة الحاجز دوريًا، حيث أن جميع المستندات يتم إدخالها بواسطة الحاجز على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg ، وذلك بموجب الرقم الكودي الخاص بالحاجز الذي يتم إرساله على رقم التليفون المحمول الخاص به عند إنشاء حسابه على الموقع.- يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل "البنوك أو شركات التمويل العقارى" بعد تحويل المتقدم إليها، وانطباق الشروط عليه.

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