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البدري يوافق على إعارة «الحناوي» لـ«الاتحاد السكندري»

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البدري يوافق على إعارة «الحناوي» لـ«الاتحاد السكندري» البدري يوافق على إعارة «الحناوي» لـ«الاتحاد السكندري»

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام البدري، وافق على إعارة فوزي الحناوي، لاعب الفريق إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري لمدة عام.

وأضاف مدير الكرة أن إعارة اللاعب للاتحاد السكندري، تأتي لاكتساب اللاعب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة في مباريات الدوري، على أن يعود للأهلي بعد ذلك، خصوصا أنه من اللاعبين المميزين.

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وأشار سيد عبد الحفيظ، إلى أن الثنائي فوزي الحناوي وأحمد ياسر ريان، لاعبي الفريق الأول، قاما بتمديد عقديهما مع النادي لمدة خمس سنوات.

وأتم عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، وافق على تمديد عقد الثنائي بعد المستوى الجيد الذي ظهرا عليه في تدريبات الفريق منذ تصعيدهما للفريق الأول، مشيرا إلى أن الحناوي وريان هما مستقبل الأهلي.

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التحرير

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