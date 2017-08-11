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مران الأهلي| مؤمن يتخلص من الإجهاد.. و«غالي» ينتظم.. و«محارب» يغيب

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مران الأهلي| مؤمن يتخلص من الإجهاد.. و«غالي» ينتظم.. و«محارب» يغيب مران الأهلي| مؤمن يتخلص من الإجهاد.. و«غالي» ينتظم.. و«محارب» يغيب

التحرير

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واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة.

ويعاني نيدفيد من إجهاد في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة في المران الجماعي، حيث اكتفى بأداء التدريبات التأهيلية.

وانتظم حسام غالي، لاعب الفريق، في مران الفريق، بعد أن غاب عن مران الفريق أمس الخميس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لارتباطه ببعض الأمور الخاصة.

وكان الأهلي قد وافق على انتقال حسام غالي إلى فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما شارك أيمن أشرف، اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق، بعد انضمامه رسميًا أمس الخميس بعقد يمتد لخمس مواسم بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريقه القديم سموحة.

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وانتظم مؤمن زكريا، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية، بعد أن كان قد اكتفى بالتأهيل على هامش مران الفريق أمس الخميس؛ بسبب الإصابة بالاجهاد العضلي، حيث أعلن اللاعب جاهزيته لمباراة المصري الثلاثاء القادم في إطار نهائي كأس

من جانبه حصل إسلام محارب، لاعب الفريق الأول، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري، للغياب عن مران الفريق الصباحي اليوم الجمعة.

وأدى الفريق مرانه صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة المصري بنهائي كأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن محارب شارك مع الأهلي في مباريات البطولة العربية وسجل هدفا في شباك فريق الوحدة الإماراتي.

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التحرير

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