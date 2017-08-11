سفير مصر في بريتوريا ينقل رسالة السيسي لرئيس البرلمان الأفريقي

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التقى شريف عيسى، السفير المصري لدى جنوب أفريقيا، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي التاسع لرؤساء البرلمانات الأفريقية، مع رئيس البرلمان الأفريقي روجيه نكودو دانج.

وجاء اللقاء، لتسليم رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رداً على رسالة رئيس البرلمان الأفريقي، لتعزية المصريين في شهداء حوادث الإرهاب مؤخراً.

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وبهذه المُناسبة، طرح السفير شريف عيسى، أهمية إتاحة الفرصة أمام الخبرات المصرية للعمل في سكرتارية البرلمان الأفريقي، والعمل على تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانين المصري والأفريقي.