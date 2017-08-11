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سفير مصر في بريتوريا ينقل رسالة السيسي لرئيس البرلمان الأفريقي

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سفير مصر في بريتوريا ينقل رسالة السيسي لرئيس البرلمان الأفريقي سفير مصر في بريتوريا ينقل رسالة السيسي لرئيس البرلمان الأفريقي

التحرير

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التقى شريف عيسى، السفير المصري لدى جنوب أفريقيا، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي التاسع لرؤساء البرلمانات الأفريقية، مع رئيس البرلمان الأفريقي روجيه نكودو دانج.

وجاء اللقاء، لتسليم رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح ، رداً على رسالة رئيس البرلمان الأفريقي، لتعزية المصريين في شهداء الإرهاب مؤخراً.

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وبهذه المُناسبة، طرح السفير شريف عيسى، أهمية إتاحة الفرصة أمام الخبرات المصرية للعمل في سكرتارية البرلمان الأفريقي، والعمل على تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانين المصري والأفريقي.

 

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التحرير

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