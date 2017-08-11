في أول أسبوع للرئيس الجديد.. البورصة تربح 3.4 مليار جنيه

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في أول أسبوع للرئيس الجديد للبورصة محمد فريد، تمكنت خلال تعاملات الأسبوع الجاري من تحقيق مكاسب بلغت نحو 3.4 مليار جنيه، حيث وصل رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 715.1 مليار جنيه مقابل 711.7 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" ارتفاع بنسبة 0.37 % ليبلغ مستوى 13462 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 1.27 % ليبلغ مستوى 720 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا والذي أضاف نحو 0.35 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 1612 نقطة، كما سجل مؤشر "إيجي اكس 20" ارتفاعا بنحو 0.16 % ليبلغ مستوى 12003 نقاط.

وبلغت إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي نحو 3.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.370 مليار ورقة منفذة على 126 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.9 مليار جنيه، وكمية تداول 249ر1 مليار ورقة منفذة على 116 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، فقد سجلت قيم تداول قدرها 6.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 10.8 مليون ورقة منفذة على 1058 عملية خلال الأسبوع الحالي.

واستحوذ سوق الأسهم على 97.78 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 2.22 % خلال أسبوع.

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وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 78.41 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.79 % والعرب على 7.81 % وذلك بعد استبعاد الصفقات، مشيراً إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 100.28 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 44.71 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 7.370 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، بينما سجل العرب صافي شراء 29.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما استحوذت المؤسسات على 30.47 % من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.53 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 149.35 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 84 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 84 ألف سند تقريبًا.