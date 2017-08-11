الحريري: أعضاء «دعم مصر» يتعاملون في ملف التموين بطريقة «تجويع الشعب»

التحرير

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قال النائب هيثم الحريري، القيادي بتكتل 25- 30 بمجلس النواب، إن حديث وزارة التموين عن تطبيق قرار بتحديد المستحقين لاستخراج بطاقات تموينية جديدة ممن لا يزيد راتبهم عن 1500 جنيه فقط، مرفوض شكلا وموضوعا.

وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق ما وصفها بـ«القواعد الظالمة»، على البطاقات الجديدة سيكون هناك تمييز بين المواطنين.

وأوضح الحريري لـ«التحرير» أن المحكمة منذ 10 سنوات حددت الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، في ظل وجود الدولار بـ 5 جنيهات، والآن تضاعف الدولار أكثر من 3 مرات، مضيفا: «لا أعرف على أي أساس أو معايير حددت الوزارة هذه المبالغ»، لافتا إلى أن هذه المبالغ لا تكفي في ظل ارتفاع أسعار كل السلع، ولا تكفي لحياة كريمة على الإطلاق».

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وأضاف أنه «نتوقع أن تطبق نفس هذه القواعد فيما بعد على البطاقات القديمة، ثم استبدال الدعم العيني بالنقدي وهذه كارثة مع انفلات الأسعار».

وردا على استدعاء المجلس لوزير التموين، قال الحريري: «أرى أن هذا قد يكون شكل من أشكال الديكور، لأن غالبية أعضاء ائتلاف دعم مصر وافقوا على ترشيد الدعم في كل المجالات، وفي نفس الوقت يتحدثون عن رغبتهم في توصيل الدعم لمستحقيه»، مضيفا أن الطريقة التي يتعاملون بها في ملف التموين هي تجويع الشعب».

وأوضح أن الطريقة المثلى لتوصيل الدعم لمستحقيه بفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء بشرائح جديدة؛ لأن ما يحدث الآن «أننا نعطي امتيازات للأغنياء وتقليل دعم الفقراء»، لافتا إلى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد وتحصل على دخل أقل من 5 آلاف جنيه تستحق الدعم.