"انفجار الخامسة فجراً".. ماذا حدث في شارع سعد زغلول بالهرم؟

كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:

عقارب الساعة تشير إلى الخامسة فجر اليوم الجمعة، سكان منطقة الهرم في الجيزة يستيقظون على صوت ضخم لانفجار اعتقدوا في البداية أنه لقنبلة تستهدف قولاً أمنياً، توجه العشرات إلى شارع سعد زغلول مصدر الصوت، دقائق والجميع يطلب شرطة النجدة التي بدورها تٌخطر عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية.

يدفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 8 سيارات إطفاء تصل خلال دقيقتين إلى موقع البلاغ، ألسنة اللهب تتصاعد لنحو 6 أمتار، من ماسورة غاز بقطر 8 بوصة بالقرب من عقار قديم مكون طابقين في شارع سعد زغلول.

قوات الأمن تفرض كردوناً أمنياً، واللواء هاني سعيد، ناشد السكان بالابتعاد، وأمر رجال فرق الإنقاذ بسرعة إخلاء العقار الملاصق للحريق من قاطنيه، غير أنه تلقى رداً من أحد ضباطه: "يا فندم معظم السكان ناس قعيدة"، ليرد: "نزلوا الناس بالكراسي والسلم، ومتخلوش حد فوق".

تتراص سيارات الإسعاف على مقربة من موقع الحريق، ورجال الأمن لإحكام السيطرة على الأهالي الذين يدفعهم فضولهم للتواجد، ومسؤولي شركة "تاون جاس"، لإغلاق محابس ماسورة الغاز، لتنخفض ألسنة اللهب.

120 دقيقة كاملة، حبس خلالها الحاضرون أنفاسهم، وعادت إثرها الأمور إلى طبيعتها، وسط إشادة من قاطني المنطقة.

يتنفس الأهالي، ورجال المطافئ الصعداء، يقطع الأجواء صوت رجل مسن يخترق الكردون الأمني، يطلب من مسؤولي الأمن التحدث إلى قائدهم، يتوجه إلى مدير الحماية المدنية بالقول: ""ربنا يكرمكم.. أنقذتونا"، ثم يتوجه ليصافح جميع الضباط طالباً من أحد أبنائه توزيع زجاجات مياه على رجال الحماية المدنية.

وكشفت المعاينة الأولية وتحريات أجهزة الأمن أن الانفجار وقع بسبب حفار "دقاق" ارتطم بماسورة غاز قطر 8 بوصة، وذلك أثناء تنفيذ أعمال حفر خط كهرباء بشارع سعد زغلول بمنطقة الهرم، وأحدث ثقبا قطره 5 سم، نتج عنه شرارة، ونتج عنه حريق هائل.

وأكد مصدر أمني عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق.