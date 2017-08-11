بعثة منتخب المغرب للمحليين تصل الإسكندرية لموجهة الفراعنة (صور)

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وصلت بعثة منتخب المغرب للمحليين، إلى الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني للمحليين في تمام السابعة مساءً الأحد المقبل في استاد الإسكندرية ضمن تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018.

وتواجد مع البعثة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول والمشرف على منتخب المحليين، فيما يخوض منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفني حمادة صدقي معسكرًا بالإسكندرية.

وتكتمل صفوف منتخب المحليين اليوم الجمعة بعد انضمام لاعبي النادي الأهلي "هشام محمد وأيمن أشرف وأحمد الشيخ"، ولاعبي سموحة "أحمد نبيل مانجا وحسام حسن ومحمود عزت".

يشار إلى أن تقرر سفر بعثة المنتخب الوطني للمحليين للمغرب يوم 15 أغسطس الجاري، لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب المغربي يوم 18 أغسطس، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 والعودة للقاهرة في اليوم التالي للمباراة.

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يذكر أن أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب الوطني، كشف لـ«التحرير»، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيحضر مباراة منتخب المحليين أمام المغرب، في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة الثلاثي: أحمد جمعة، حسين الشحات، هشام محمد.